Російська модель Анастасія Квітко спокушає шанувальників неймовірними формами в бікіні, надовго залишаючись у пам'яті своїх відданих шанувальників

Деякі фанати настільки закохані в модель, що створюють відповідні сторінки в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилося архівне фото Квітко, де вона позує на пляжі.

Зірка вибрала для відпочинку блакитне бікіні. Ліфчик підкреслив пишні груди. Тонкі лямки вп'ялися в шкіру через тяжкість великих форм.

Акценту великим грудям додала золота брошка між "чашками" ліфчика.

Маленькі бікіні також ідеально сиділи на стегнах. Не можна не відзначити їх пишність - сідниці випирали, ніби їм було тісно.

Модель прийняла пікантну позу, сівши на коліна і розставивши ноги.

Завершили її образ різні аксесуари.

Варто відзначити, що Анастасія була мокрою, мабуть, після купання. Про це свідчать краплі на тілі і вологе волосся.

За день пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були в захваті від такого гарячого фото, деякі навіть порівнювали модель з місяцем.

"Мокра кішечка", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Анастасія Квітко сфотографувалася біля стіни басейну, який можна помітити у відображенні на задньому плані.

Для спекотних кадрів модель вбралася в білий купальник на зав'язках. Вона повернулась боком, щоб показати свої природні достоїнства у всій красі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко одягла чорну сукню, в якій був дуже розпусний виріз.

До речі, на цьому фото в кадр потрапив і невеликий животик моделі, який на більшості знімків вона прибирає фотошопом.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "Це шикарно".

Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула «булочки» прямо перед камерою: «Дуже соковита».

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледве втримала солодкі "кексики" в тонкому ліфчику: "Краще всякого десерту".