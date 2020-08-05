Актор і втор студії «Кварталу 95» Олександр Пікалов поділився подробицями відходу з проекту Дениса Манжосова

Про це він розповів в інтерв'ю Анатолія Анатоліча, відео з'явилося на Youtube-каналі Зе Интервьер.

Пікалов дав волю емоціям і розкрив деякі подробиці догляду Манжосова, який разом з Володимиром Зеленським, Євгеном Кошовим і Оленою Кравець стояли біля витоків проекту.

«Нас же один час називали сім'єю. От є ж у сім'ях, брат з братом толком не спілкується. Або кажуть: «Ось чого вони розлучилися, така була гарна пара». Ви ж не знаєте. Був, отже, певний момент, хтось готовий посунутися, хтось не готовий. Але насамперед на той момент не готовий був Денис», - зазначив артист.

Пікалов розповів, що після відходу з Кварталу 95 Манжосов відправився в Америку: «Не то, що його там взяли, викинули у вікно. У Дениса був непоганий вже на той момент базис, у нього було, де жити, у нього були якісь заощадження. І поїхав він від нас не просто в Кривий Ріг, він же тоді до Америки поїхав, поїхав вчитися».

За словами Пікалова, Манжосов виграв «зелену карту».

«Він як звичайний чоловік, який почав шукати іншого світлого майбутнього. Просто тут він припинився, а там він почався», - зазначив актор Кварталу 95.

Пікалов підтвердив, що з Манжосовим більше не спілкується. При цьому він зазначив, що вважає вчинок товариша помилкою.

«Мабуть є такі моменти, коли люди дійсно один від одного настільки втомлюються, що… І коли кажуть: «Так давай…». А вже не треба, ні, ні йому. Ось переросло, не поговорили в певний момент. Бачити його витівка вже зовсім не надягається на голову», - заявив Пікалов.

Нагадаємо, зниклого після скандалу одного Зеленського Манжосова помітили в метро: «Хто йде в президенти, а хтось…»

Як повідомляла Politeka, скандал з колишнім другом Зеленського Данисом Манжосовим отримав продовження: «Безслідно зник»

Також Politeka писала, що архівні фото Зеленського з колишнім другом Манжосовим показали українцям: «такими їх мало хто бачив»