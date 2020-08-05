Актор і втор студії «Кварталу 95» Олександр Пікалов поділився подробицями відходу з проекту Дениса Манжосова

Про це він розповів в інтерв'ю Анатолія Анатоліча, відео з'явилося на Youtube-каналі Зе Интервьер.

Пікалов дав волю емоціям і розкрив деякі подробиці догляду Манжосова, який разом з Володимиром Зеленським, Євгеном Кошовим і Оленою Кравець стояли біля витоків проекту.

«Нас же один час називали сім'єю. От є ж у сім'ях, брат з братом толком не спілкується. Або кажуть: «Ось чого вони розлучилися, така була гарна пара». Ви ж не знаєте. Був, отже, певний момент, хтось готовий посунутися, хтось не готовий. Але насамперед на той момент не готовий був Денис», - зазначив артист.

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Пікалов розповів, що після відходу з Кварталу 95 Манжосов відправився в Америку: «Не то, що його там взяли, викинули у вікно. У Дениса був непоганий вже на той момент базис, у нього було, де жити, у нього були якісь заощадження. І поїхав він від нас не просто в Кривий Ріг, він же тоді до Америки поїхав, поїхав вчитися».

За словами Пікалова, Манжосов виграв «зелену карту».

зеленский и манжосов

«Він як звичайний чоловік, який почав шукати іншого світлого майбутнього. Просто тут він припинився, а там він почався», - зазначив актор Кварталу 95.

Пікалов підтвердив, що з Манжосовим більше не спілкується. При цьому він зазначив, що вважає вчинок товариша помилкою.

«Мабуть є такі моменти, коли люди дійсно один від одного настільки втомлюються, що… І коли кажуть: «Так давай…». А вже не треба, ні, ні йому. Ось переросло, не поговорили в певний момент. Бачити його витівка вже зовсім не надягається на голову», - заявив Пікалов.

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