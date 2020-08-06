Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер не залишає в спокої свідомості фанатів

Фанати зірки вирішили розмістити на одній зі сторінок жаркі фото відомої красуні, пише Politeka.net. Модель з'явилася в різних образах і локаціях.

Так, Кайлі можна побачити в білому напівпрозорому боді, що обтягнуло всі її вигини. Велике декольте ідеально виглядало на грудях зірки. Дженнер взула "стриптизерські" туфлі на великій прозорій платформі.

Доповнили образ маленька тіара на голові і великі сережки у вухах.

Також зірка залізла на мотоцикл в одній нижній білизні рожевого кольору.

Принади в атласному ліфчику піднялися вище і виглядали дуже спокусливо. Модель блиснула пружним животиком і розтягла стрункі ніжки в босоніжках.

При цьому, варто відзначити, що кожний образ красуні був доповнений перуками різних кольорів.

"Ще шість днів до дня народження Кайлі. Згадали фотосесію на її 20-річчя", - написали автори посту.

За 15 годин публікація зібрала майже 17 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі зізнавалися в любові знаменитості і розповіли, що чекають її дня народження, як свого.

"Ніжна принцеса", - написав комплімент один з підписників.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в одній мереживній білизні, та ще й у ліжку, давши розігратися фантазії своїх шанувальників.

В кадрі зірка представила своє тіло крупним планом і без обличчя.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер була в тілесного кольору комбінезоні з корсетом, який показував ідеальні вигини. Поруч стояла подруга Кайлі. Анастасія Караниколау, в аналогічному вбранні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала, як треба спокушати в простому бежевому бікіні

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер у невидимому бікіні без сорому вимазала маслом перед камерою

А ще Politeka повідомляла, що спокуслива Кайлі Дженнер надпила з келиха і відразу задерла сукню