Супермодель і актриса Олівія Калпо, яка є переможницею конкурсу «Міс США» і «Міс Всесвіт», вразила сміливими кадрами із відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Хто-небудь ще жадає дівочої подорожі?» — йдеться в повідомленні.

На опублікованих фотографіях Калпо позує в крихітному купальнику, який демонструє ідеальні форми знаменитості. Її подружки вирішили не відставати, вбравшись у не менш яскравих нарядах.

«Круті малятка!», «виглядаєте відпадно», «принесіть мені води, від цієї краси мені стало ніяково», «божественні красуні», «вогняні малятка», «найкрасивіші дівчинки у світі», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що модель і актриса Олівія Калпо, яка здобула перемогу на конкурсах краси «Міс США» і «Міс Всесвіт», здивувала відвертими кадрами.

Дівчина влаштувала інтимні ігри в ліжку зі своїм нареченим. Вона лежала на ліжку в спокусливій мереживний нічній сорочці. Її пишні груди виглядала скромно під тонкою тканиною. Калпо трохи задерла костюм, оголивши свої апетитні ніжки.

Поряд з моделлю лежав її наречений, який тримався рукою за її «п'яту точку». А між ними лежала собака.

Нагадаємо, що Олівія Калпо полонила молодим тілом в міні-бікіні, гарячі кадри: «Солодка».

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