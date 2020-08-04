Супермодель і актриса Олівія Калпо, яка є переможницею конкурсу «Міс США» і «Міс Всесвіт», вразила сміливими кадрами із відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Хто-небудь ще жадає дівочої подорожі?» — йдеться в повідомленні.
На опублікованих фотографіях Калпо позує в крихітному купальнику, який демонструє ідеальні форми знаменитості. Її подружки вирішили не відставати, вбравшись у не менш яскравих нарядах.
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«Круті малятка!», «виглядаєте відпадно», «принесіть мені води, від цієї краси мені стало ніяково», «божественні красуні», «вогняні малятка», «найкрасивіші дівчинки у світі», — пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що модель і актриса Олівія Калпо, яка здобула перемогу на конкурсах краси «Міс США» і «Міс Всесвіт», здивувала відвертими кадрами.
Дівчина влаштувала інтимні ігри в ліжку зі своїм нареченим. Вона лежала на ліжку в спокусливій мереживний нічній сорочці. Її пишні груди виглядала скромно під тонкою тканиною. Калпо трохи задерла костюм, оголивши свої апетитні ніжки.
Поряд з моделлю лежав її наречений, який тримався рукою за її «п'яту точку». А між ними лежала собака.
Нагадаємо, що Олівія Калпо полонила молодим тілом в міні-бікіні, гарячі кадри: «Солодка».
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