Російська актриса Христина Асмус вирішила «одним махом» відповісти своїм хейтерам на постійний потік критики

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Занадто худа. Однаковий вираз обличчя. Червона помада не йде. Так ви розлучаєтеся чи піар? Красива. Стрьомна. Навіщо голову нахиляти весь час? Чому в чорному? Не дізналася. Коли новий порнофільм? Без мейк краще. Про Чадова чутки? Що з конкурсом у підсумку? Ци**ки норм», — йдеться в повідомленні.

Не забула Асмус і про любителів скандального фільму «Текст», який називають ймовірною причиною розлучення з шоуменом Гаріком Харламовим.

«В одязі не цікава. Ти хто? Брови свої або ботокс? А де хештеги? Відповідай у дірект. Че сумна? Можна з тобою замутити? Якої фірми сукню?..хоча пофіг», — підкреслила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Асмус позує в чорному платті, яке підкреслює е витончену фігуру, червоною помадою і злегка нахиливши голову.

Шанувальники знаменитості кинулися підтримувати кумира, стверджуючи, що не варто звертати уваги на дріб'язковість людей.

«Плювати на всіх❤️», «Христиночко, все відмінно👍 А критики будуть завжди», «Христина, ти класна! Не слухай нікого! Эксперементируй з чином, якщо хочеш», «Красивим жінкам завжди заздрять😍😍😍😍і жовчю бризжуть», — пишуть вони.

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.