Курс валют в Україні 5 серпня зробить неймовірно боляче гривні, вона буде рятуватися неймовірним втечею

Так, долар після вчорашнього падіння сьогодні почне торги з неймовірного плюси: +8,6 гривні за сто Бенджамінів Франклінів. До середини минулого дня валюта піднялася ще вище, до 2782,69 грн, проте гривні вдалося її трохи «приборкати», передає Politeka.

Євро також не залишилося осторонь, торги почнуться з неймовірних +20,65 гривні за сто банкнот.

Курс валют від НБУ на 5 серпня виглядає наступним чином:

100 доларів 2782,25 гривні;

100 євро —3272,34 гривні.

Проте гривня не розгубиться і вирішить відігратися на російському рублі: 3,7525 за десять банкнот.

До цього ми розповідали про те, що буде з курсом валют і варто ломитися в обмінники вже зараз.

Так, у липні гривня знизилася до долара, але ще більше до євро. Офіційний курс долара виріс за місяць з 26,69 до 27,69 грн станом на 31 липня (+3,74%). А офіційний курс європейської валюти підскочив за цей час з 29,95 до 32,55 грн (+8,67%).

Зокрема, експерти стверджують, що можливе падіння гривні, яка вже кілька днів тримається в крутому піке, прямо пов'язане з перестановками в Національному банку України.

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