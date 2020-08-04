Гроші ще ніколи так не було доступними

Система електронних платежів тепер працює в режимі 23/7

Про це пише Politeka.net.

Згідно з повідомленням, перехід на розширену роботу СЕП дозволить оформляти, а також обробляти якомога більше заявок.

Відтепер Національний банк буде працювати в режимі постійного контакту з клієнтом, що має суттєво підвищити ефективність СЕП серед населення. Очікується, що до безконтактної оплати стали долучатися останнім часом люди похилого віку.

Офіційна статистика, котру приводить НБУ свідчить про те, що на протязі 3 серпня в системі було успішно оброблено близько 1,6 млн платежів на загальну суму порядком 119 мільярдів гривень.

"Тепер клієнти банків будуть мати майже цілодобовий доступ до фінансових послуг і зможуть проводити чутливі до часу платежі в зручному для них режимі. Це позитивно сприятиме розширенню фінансової інклюзії, впровадження нових інноваційних інструментів безготівкового переказу коштів і зростання частки безготівкових розрахунків", - заявили в органі.

Варто звернути увагу, що тепер Нацбанк надає новим клієнтам і тим, хто бажає перевести свої активи, новий міжнародний стандарт в 29 символів. Подібна практика успішно продовжує діяльність на території Євросоюзу і ось потихеньку "захоплює" вітчизняний ринок.

Раніше ми повідомляли, що Нацбанк надав звітність. У ній було зазначено, що покращилася соціальна ситуація громадян. Іншими словами, українці отримали додаткову фінансову підтримку. Пенсіонери також не стали винятком.

Однак НБУ вважає, що за період "українського" карантину населення стало частіше розраховуватися неофіційно.

Нагадаємо, відновлення економіки і зростання інфляції, в Нацбанку терміново попередили українців: "Найгірший період ...".

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