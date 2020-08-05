Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) показала, як купається

Зірка без жодних вагань публікує одні з найбільш сміливих фото і відео у своєму Instagram, пише Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в білому купальнику бікіні. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Кассандра позувала на вулиці під літнім душем. Красуня стояла спиною до камери, виставивши пружні сідниці та рівну спинку.

Модель відкрила воду і полила себе зі шланга, тим самим ніби охолоджуючи свій "запал". Кассандра полила свої пружні місця і прочинила губи.

Потім модель трохи повернулася до камери, обливши свої груди.

Білий купальник обтягнув струнке і накачане тіло моделі, а те, що він став мокрим, додало ще більшої пікантності образу, адже тканина була трохи прозорою.

Варто відзначити, що волосся зірки було розпущеним, а макіяж легким - з акцентом на пишні вії і пухкі губи.

За сім годин пост зібрав понад 20 тисяч переглядів та коментарів. Користувачі мережі писали, що модель виглядає "бомбічно", а її фігура варта всіх похвал.

"Мокра богиня", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в мереживному боді з лямками, що тягнуться до грудей. Тонкі смужки тканини підкреслили вражаючі розміри. Модель позувала сидячи в басейні. Вона опустилася на коліна, вихваляючись красивою формою стегон. При цьому зірка стиснула долонями груди і посміхнулася у камеру.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега показала себе в салатовому бікіні. Красуня демонструвала ідеальне тіло, сидячи на дерев'яній лавці і задерши одну ногу.

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