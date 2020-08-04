Стало відомо, Нацбанк "розправився" з банками після перевірки у частині питань запобігання та протидії легалізації отриманих злочинним шляхом доходів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба державного регулятора.

Відомо, що після перевірок Нацбанк у липні 2020 року оштрафував Банк інвестицій та заощаджень (БІС-Банк) на 5 млн гривень.

Скай Банк, "Акордбанк" отримали штрафи за 300 тис. грн, Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк) і банк "Глобус" (усі – Київ) – по 200 тис. грн, а фінансова компанія "Вей Фор Пий" (Запоріжжя) – на 51 тис. грн.

Як відзначили в прес-службі НБУ, проти БІС-банку ввели санкції за неналежне управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, невиконання обов'язку ретельного вивчення клієнтів. Крім цього, регулятор покарав банківську установу за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів аналізу фінансових операцій клієнтів протягом 2017-2018 років.

Більш того, регулятор озвучив вимоги до тих, хто виявив бажання приєднатися до системи для ідентифікації осіб BankID в статусі абонентів, що надають послуги.

Як повідомляють у прес-службі НБУ зобов'язав абонентів розкривати користувачеві інформацію про умови і порядок надання послуги, для якої здійснюється повна ідентифікація користувача через BankID. Для зручності була уточнена процедура приєднання і здійснення розрахунків між абонентами в системі.

На сьогоднішній день учасниками цієї системи вже є провідні банки країни, в тому числі ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, ПУМБ та інші.

В НБУ додали, що BankID являє собою систему держрегулятора, яка дозволяє на відстані ідентифікувати фізичні особи. За її допомогою користувачі можуть отримувати віддалений доступ до адміністративних (державних), фінансових та комерційних послуг.

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