Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из «Х-фактора» похвасталась красотой в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Настроение человека, который до 4 утра работал, успел сделать все, что нужно, и подозревает, что сделал все немножко гениально», — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в тесном топе и джинсах, элегантно изогнувшись на камеру.
Курс доллара взлетит до 40 гривен, украинцы поплатятся за перемены в Нацбанке: "Абсолютное зло"
У Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия"
Украинцев массово лишат соцпомощи, принято жесткое решение: кого Кабмин оставит без денег
Киевляне определились, кого хотят видеть мэром - новое социсследование
«Будь всегда такой счастливой🤩😍», «красотулька», «само совершенство», «совершенная Dasha», «Фото прошептало...все сделано гениально», «Невероятно красивая», — пишут ее поклонники.
До этого сообщалось, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая вела проект «Х-фактор», поразила чувственным исполнением стихотворения.
«Соскучились? Сегодня крутой стих Юры Издрика Be like bee», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в наряде с откровенным декольте, трогательно читая стих. Это произвело невероятное впечатление на ее поклонников.
Также мы рассказывали, что украинская телезвезда, ведущая проекта «Х-фактор» Дарья Трегубова покорила поклонников чувственным исполнением стихотворения о женщине.
Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».
Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.
Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»