Популярная украинская телеведущая Даша Трегубова из «Х-фактора» похвасталась красотой в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Настроение человека, который до 4 утра работал, успел сделать все, что нужно, и подозревает, что сделал все немножко гениально», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в тесном топе и джинсах, элегантно изогнувшись на камеру.

«Будь всегда такой счастливой🤩😍», «красотулька», «само совершенство», «совершенная Dasha», «Фото прошептало...все сделано гениально», «Невероятно красивая», — пишут ее поклонники.

До этого сообщалось, что популярная украинская телеведущая Даша Трегубова, которая вела проект «Х-фактор», поразила чувственным исполнением стихотворения.

«Соскучились? Сегодня крутой стих Юры Издрика Be like bee», — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова позирует в наряде с откровенным декольте, трогательно читая стих. Это произвело невероятное впечатление на ее поклонников.

Также мы рассказывали, что украинская телезвезда, ведущая проекта «Х-фактор» Дарья Трегубова покорила поклонников чувственным исполнением стихотворения о женщине.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»