Відома українська співачка Світлана Лобода постала в жаркому образі під час відпочинку
Гаряча блондинка завжди виглядає чудово і це неможливо приховати в будь-якому вбранні, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в маленькому бікіні, натягнувши поверх нічого сіточку.
Спокуслива Світлана трохи нахилилася до камери, щоб поспілкуватися зі своїми підписниками.
Не можна не відзначити ідеальну фігуру артистки - струнка талія, пружний животик і красиві рівні ніжки - такій тільки позаздрити.
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Світлана розпустила своє красиве волосся, закинувши їх набік. Завершили образ зірки стильні окуляри квадратної форми. Артистка посміхалася і виглядала не тільки дуже гаряче, але і дуже мило.
Варто відзначити, що в одному зі сторіз, опублікованому приблизно пару годин тому, зірка позувала біля басейну. Лобода, ймовірно, лежала на шезлонгу в купальнику. При цьому красуня читала книгу про акторську майстерність.
Співачка засвітила свої стрункі ніжки і місце, де відпочиває.
Кадри не зібрали багато лайків та коментарів, однак, можливо, знаменитість засипали приємними повідомленнями в дірект.
Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода здивувала всіх своїм новим дуже сміливим кліпом на пісню "BOOM BOOM". Не всім припала до душі робота артистки спільно з репером PHARAOH, проте все ж багато людей похвалили її.
Нещодавно красуня повідомила, що її шанувальників чекає продовження і зуміла цим привернути ще більшу увагу.
«Світлана нас балує ❤️», «Світлано, пісня вогонь, яка підступна жінка🔥 раніше недооцінила її», «Класна 💖💖💖», «а Ви ще та інтриганка 😏», - написали шанувальники.
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