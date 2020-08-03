Відома українська співачка Світлана Лобода постала в жаркому образі під час відпочинку

Гаряча блондинка завжди виглядає чудово і це неможливо приховати в будь-якому вбранні, пише Politeka.net. Цього разу зірка з'явилася в маленькому бікіні, натягнувши поверх нічого сіточку.

Спокуслива Світлана трохи нахилилася до камери, щоб поспілкуватися зі своїми підписниками.

Не можна не відзначити ідеальну фігуру артистки - струнка талія, пружний животик і красиві рівні ніжки - такій тільки позаздрити.

Світлана розпустила своє красиве волосся, закинувши їх набік. Завершили образ зірки стильні окуляри квадратної форми. Артистка посміхалася і виглядала не тільки дуже гаряче, але і дуже мило.

Варто відзначити, що в одному зі сторіз, опублікованому приблизно пару годин тому, зірка позувала біля басейну. Лобода, ймовірно, лежала на шезлонгу в купальнику. При цьому красуня читала книгу про акторську майстерність.

Співачка засвітила свої стрункі ніжки і місце, де відпочиває.

Кадри не зібрали багато лайків та коментарів, однак, можливо, знаменитість засипали приємними повідомленнями в дірект.

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода здивувала всіх своїм новим дуже сміливим кліпом на пісню "BOOM BOOM". Не всім припала до душі робота артистки спільно з репером PHARAOH, проте все ж багато людей похвалили її.

Нещодавно красуня повідомила, що її шанувальників чекає продовження і зуміла цим привернути ще більшу увагу.

«Світлана нас балує ❤️», «Світлано, пісня вогонь, яка підступна жінка🔥 раніше недооцінила її», «Класна 💖💖💖», «а Ви ще та інтриганка 😏», - написали шанувальники.

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