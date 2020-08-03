Відома українська травесті-діва Монро показала себе і співачку Наталю Могилевську

На фото Монро була в сукні і піджаку, а поруч стояла Наталія. Могилевська позувала у піджаку з поясом, а під ним можна помітити шорти або щось подібне. В руках співачка тримала великий букет квітів. Біляві красуні посміхалися на камеру. Можна помітити, що Монро пристойно вище своєї подруги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вчора гула на дні народження приголомшливою, сильної, вольової, дивовижною, сміливою, зухвалою, дуже творчою і однозначно складною, Легенди Олексіївною. Так голосно і одночасно ніжно я називаю Наталю Могилевську. І це не лестощі і лизоблюдство, Ви мене знаєте)", - написала Монро.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Фотку з гладіолусами поставлю на шпалери в телефоні.яка ж краса!", "Вау, бомба", "Красуні в білому!", "Могилевська класно виглядає! І плаття супер!", "Монро ,як завжди, усіх затьмарила!", "пишаюся!Вона моя Всесвіт!Дивився вчора святкували.Дуже сподобався танець з Чапкісом","Ой, вона така низенька".

Повідомлялося, що сама знаменита травесті-діва Монро поділилася десяткою найбільш яскравих образів на червоних доріжках.

На знімках вона постала в шикарних вбраннях на презентаціях, вечірках та інших світських заходах.

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