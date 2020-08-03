Відома українська травесті-діва Монро показала себе і співачку Наталю Могилевську
На фото Монро була в сукні і піджаку, а поруч стояла Наталія. Могилевська позувала у піджаку з поясом, а під ним можна помітити шорти або щось подібне. В руках співачка тримала великий букет квітів. Біляві красуні посміхалися на камеру. Можна помітити, що Монро пристойно вище своєї подруги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Вчора гула на дні народження приголомшливою, сильної, вольової, дивовижною, сміливою, зухвалою, дуже творчою і однозначно складною, Легенди Олексіївною. Так голосно і одночасно ніжно я називаю Наталю Могилевську. І це не лестощі і лизоблюдство, Ви мене знаєте)", - написала Монро.
ПриватБанк оголосив про нове правило зняття готівки, що кардинально зміниться: "До 500 гривень ..."
Епатажна Бузова в білому міні та панчохах показала свій «талант», мережа кипить: «Кров з вух пішла»
Женька зі «Сватів» з подружками в купальниках показали, в чому жіноча сила: «Зірковий склад»
Асмус залізла на стіл в "невидимій" білизні, фото: "Нога більше, ніж у Харламова"
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Фотку з гладіолусами поставлю на шпалери в телефоні.яка ж краса!", "Вау, бомба", "Красуні в білому!", "Могилевська класно виглядає! І плаття супер!", "Монро ,як завжди, усіх затьмарила!", "пишаюся!Вона моя Всесвіт!Дивився вчора святкували.Дуже сподобався танець з Чапкісом","Ой, вона така низенька".
Повідомлялося, що сама знаменита травесті-діва Монро поділилася десяткою найбільш яскравих образів на червоних доріжках.
На знімках вона постала в шикарних вбраннях на презентаціях, вечірках та інших світських заходах.
Нагадаємо, зухвала Монро показала топ самих жарких образів для вечірок
А ще Politeka писала, що невгамовна травесті-діва Монро вбила наповал зухвалим чином в масці
Також Politeka повідомляла, що епатажна травесті-діва Монро в новому образі розбурхала одкровенням