Курс валют в Україні 4 серпня покаже хитрі плани долара на гривню, цю біль відчують усі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, долар сьогодні вирішить грати по-крупному, почавши торги з +5,67 гривні за стодоларову купюру. До середини минулого дня він підскочив трохи, а до кінця дня вирішив остаточно набрати вагу.

Євро ж навпаки, після вихідних вирішить раптово впасти. Торги почнуться з неймовірних -26,43 за сто євро.

Курс валют від НБУ на 4 серпня:

100 доларів 2773,65 грн;

100 євро — 3251,69 грн.

Також уточнимо, що російський рубль завалиться: десять одиниць російської національної валюти можна буде купити за 3,7387.

До цього ми розповідали, що відомий астролог, який раніше передбачив президентство Володимира Зеленського, попередив про загрозу різкого дефолту.

За словами Влада Росса, призначення новим головою Національного банку України Кирила Шевченка було вкрай невдалим кадровим рішенням. Але, коли влада й українці це зрозуміють, буде вже пізно – шкоди економіці країни буде завдано колосальний.

Астролог прогнозує, що як наслідок дій нового глави НБУ гривня може серйозно обвалитися.

Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".

Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.

Також Politeka писала, що долар рвоне вгору, гривню чекає серйозний удар: що буде з курсом валют.