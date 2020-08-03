Останній місяць літа накриється магнітними бурями, особливо в святкові дні

Про це пише Politeka.net.

Згідно прогнозам фахівців, вже найближчим часом про себе дасть згадати геомагнітний сплеск. Численні бурі будуть сопрождаться серією імпульсів.

Жителі країни зможуть відчути на собі потужну магнітну буру, яка активізується на літній Спас і День Незалежності.

Очікується, що магнітні коливання можуть промайнути по Землі 3, 4, 24 і 25 серпня.

Експерти рекомендують під час магнітних бур не навантажувати себе фізичним навантаженням, а більше віддавати перевагу відпочинок. При цьому, варто виключити стресові ситуації, слідувати заздалегідь наміченим раціону харчування і підтримувати оптимальний баланс вживання рідин.

Варто також по можливості мінімізувати перебування на вулиці, уникати тривалих поїздок.

Раніше ми писали про те, що магнітна буря середньої інтенсивності може наступити 10 серпня. У цей день бажано провітрювати приміщення, пити більше води і зменшити кількість продуктів, що містять цукор.

Череда метеударов, як прогнозують вчені, закінчиться вже 29 серпня. Ця магнітна буря принесе з собою занепад сил, головні болі (аж до мігреней), загострення психічних станів і хронічних хвороб, а також проблеми зі сном.

Нагадаємо, що українців попередили про унікальне явище, що потрібно знати про зорепад Персеїди.

Як писала Politeka, українців чекає потужна магнітна буря: як підготуватися і уникнути інфаркту.

Також Politeka писала, що в небі над Харковом побачили рідкісне небесне явище, фото: "Просто незабутня".