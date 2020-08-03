Міністерство соціальної політики в деталях надало інформацію щодо отримання грошової винагороди замість "пакета малюка" молодим батькам
Погашовая інструкція була опублікована на офіційній сторінці відомства в Facebook, передає Politeka.net.
Для того, щоб отримати доступ до грошей, слід звернутися в будь-яке відділення "ПриватБанку" та укласти угоду, за якою буде надана соціальна карта.
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Крім цього, варто відвідати орган соцзахисту за місцем проживання зі спеціальною заявою і відповідним пакетом документів протягом року з моменту народження дитини.
Перелік документів, які потрібно надати:
- копія свідоцтва про народження дитини;
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копія дозволу на проживання / посвідчення біженця / довідки про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (для іноземців та осіб без громадянства);
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копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
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копія рішення про встановлення опіки;
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копія рішення про влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя (для патронатного вихователя);
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довідка з пологового будинку про неотримання "пакета малюка" (в разі народження дитини в пологовому будинку в 2020 році).
Додамо, що заяву і прилеглі до нього документи можна відправити в електронному форматі, що є більш комфортним і безпечним варіантом зв'язку з відомством.
Звертаємо Вашу увагу на те, що ці кошти можна витратити виключно на потреби тільки в тих спеціалізованих магазинах, з яким держава укладе угоду.
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