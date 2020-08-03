Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в рожевому

На фото красуня позувала в крихітному бікіні рожевого кольору. Волосся Анастасія залишила розпущеним, а руками взялася за мотузочки трусиків, роблячи фотографію максимально спекотною. Квітко без збентеження демонструвала пишні груди і п'яту точку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Багато, просто гармата!".

Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко вирішила похвалитися новою розкішну подругою, яка затьмарила знаменитість своїми обсягами.

На опублікованому знімку модель позує в прозорій білизні, з-під якої видніється значний «горіх». Крім нього, величезні обсяги моделі прикривав крихітний топ. Дівчина задерла руки до голови,через що знімок вийшов особливо ніжним.

Повідомлялося, що популярна пишногруда російська модель Анастасія Квітко порадувала шанувальників відвертим образом.

Красуня одягла чорну сукню, в якому був дуже розпусний виріз, з якого буквально вивалювалася неосяжна груди дівчини.

до Речі, на цьому фото в кадр потрапив і невеликий животик моделі.

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