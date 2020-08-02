Популярна українська телеведуча Оля Фреймут похвалилася перед шанувальниками зворушливими кадрами із відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першій фотографії Фреймут позує поруч зі своїм коханим, якого ніжно притиснулася заради зворушливого кадру.

На іншому знімку Фреймут вже позує поруч зі своєю молодшою дочкою. Малятко щось поправляє мамі біля вуха, поки сама телеведуча ніжно обіймає її.

Самі кадри телеведуча ніяк не підписала, проте її прихильники прийшли в захват від побаченого.

«Неймовірна», «як ніжно», «як дві краплі води! Донечка просто лялечка», «копія Злати», «Євдокія мамі волосся квітами заселила», «ой, здається, що ваша донька дуже схожа на тата», «гарна сім'я», — пишуть вони.

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На фото красуня позувала в білому платті, а волосся залишила розпущеним. Зірка дивилася в об'єктив камери, трохи відкривши рот, роблячи знімок трохи пікантним. Оля взялася за волосся, трохи надаючи їм обсягу, а на тлі можна побачити тільки фіранки.

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