Бразильська фітнес-модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць, блиснула красою в тісному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Дізнайтеся, чому мене називають номером один», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кортес позує в крихітних шортах і топі, які максимально оголюють її округлості. При цьому на голові у красуні красується кепка.

«Ідеальні вигини», «це неймовірно — як можна володіти такими формами», «чудова», «виглядаєш настільки добре, що просто неможливо відірватися», «богиня», — пишуть її шанувальники.

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На фото Кортес позувала в халаті та стрінгах. Красуня не закривалася одягом, а залишила її відкритою, демонструючи пишні груди, яка була захована в ліфчик. Волосся Сьюзі залишила розпущеним, а сама усміхалася, поки стояла на борту приватного літака.

Через кілька хвилин шанувальники знаменитості поставили близько 60 тисяч лайків і кілька тисяч коментарів.

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