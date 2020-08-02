Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила здатися в ліжку, яку розділила зі своїм продюсером

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Рано чи пізно ви повинні дізнатися, що я сплю з продюсером. Влада, гарний шебушати чеками. Хороший підбивати бюджет. Блін, ми все одно вийдемо на мінус», — зазначила вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Никитюк позує в ліжку поруч зі своїм продюсером — Владою Катренко, яка щось підраховує на ноутбуці.

Однак шанувальники телеведучої не змогли висловити слова подиву кумиром, оскільки кадри знаменитість викинула у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ідеальною фігурою.

Красуня радує численних шанувальників не тільки своїм почуттям гумору, а й демонстрацією розкішної фігури, виставляючи на сторінці в Instagram напоказ дуже гарячі знімки.

Так, суботнім ранком зірка порадувала фанатів черговим пікантним фото. На ньому вона позує в купальнику, сидячи на краю ванни. Зірка демонструє ідеальну фігуру і довгі ноги.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічної жриці й похмурої ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.

Також Politeka писала, що Нікітюк в позі гарячої кицьки безсоромно посвітила грудьми.