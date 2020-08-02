Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показаться в постели, которую разделила со своим продюсером

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Рано или поздно вы должны узнать, что я сплю с продюсером. Влада, хорош шебушать чеками. Хорош подбивать бюджет. Блин, мы все равно выйдем в минус», — отметила она.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует в постели рядом со своим продюсером — Владой Катренко, которая что-то подсчитывает на ноутбуке.

Однако поклонники телеведущей не смогли высказать слова удивления кумиром, поскольку кадры знаменитость выбросила у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что украинская телеведущая Леся Никитюк сверкнула идеальной фигурой.

Красотка радует многочисленных поклонников не только своим чувством юмора, но и демонстрацией роскошной фигуры, выставляя на странице в Инстаграм напоказ очень горячие снимки.

На новом снимке красотка решила порадовать поклонников новой пикантной выходкой: она позирует в купальнике, сидя в пятой точкой на кромке ванной, подчеркивая идеальную фигуру, ноги и талию.

Напомним, Никитюк в пикантном наряде ночной жрицы показалась перед украинцами, но что-то пошло не так: "Не хватает мусорного..."

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Также Politeka писала, что Никитюк в позе горячей кошечки бесстыдно посветила грудью.