Відома українська модель Міла Кузнєцова показала себе і розповіла про подорож

На фото Міла позувала в червоному платті з величезним декольте. Дівчина доповнила образ стильними окулярами і вушками на голові. На тлі можна побачити верблюдів. На другому знімку Кузнєцова вже сиділа біля тигра, якого годувала з пляшечки. Малюк із задоволенням сидів на колінах у зірки і видно, що був задоволений. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вгадайте де я?) Ні, це не Єгипет і не Таїланд!. Дивовижне місце на Арабатській стрілці яке обов'язково потрібно відвідати! Сафарі-парк нереально крутий, багато цікавих тварин, як раз застала як дві ведмедиці гарчали один на одного) погодувала мавп бананами, верблюдів бубликами, а найцікавіше маленького тигра, молоком))) Вражень маса!!!", - написала Міла.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Як круто, я теж так хочу, які милі тигренята", "Як же круто, з дітками впевнена там взагалі буде дуже цікаво", "Горби у верблюдів мені здається менше", "ака красива жінка, яка гарна груди", "Дякую за рекомендацію і що поділилися своїми емоціями".

Раніше ми повідомляли, що модель Міла Кузнєцова, чиї груди 13-го розміру визнали найбільшою в Україні, показала свою гордість на пляжі.

Міла Кузнєцова позує на пляжі, присівши навпочіпки біля самого Азовського моря. Вона вбралася в купальник-боді, нижня частина якого - матово-чорна, а верхня має леопардове забарвлення.

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