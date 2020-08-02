Сьогодні у співачки день народження

Співачка Ірина Білик неординарно привітала свою зіркову колегу Наталю Могилевську з 45-річчям

2 серпня, день народження відзначає знаменита українська співачка Наталя Могилевська. Сьогодні їй виповнилося 45 років, передає Politeka.net.

В цей день знаменитість вітають рідні та близькі, а також її зіркові колеги по цеху. Серед них — Ірина Білик, яка приготувала особливий подарунок подружці.

На своїй сторінці в Instagram Билік оприлюднила архівне фото, на якому дві співачки цілують один одного в губи.

«Моя улюблена ❤️ @nataliya_mogilevskaya , вітаю тебе з твоїм днем✨!

Хай любов💖 приносить тобі натхнення і задоволення!

А твої гарні пісні🎶летять✈️по світлу🌍і радують людей!

Друзі🙋🏼‍♀️! Давайте разом в коментарях привітаємо🥳мою подружку Наталочку з Днем🎂народження🎊!!!», - написала Ірина Білик.

Користувачі мережі також приєдналися до привітань. Архівний знімок сподобався багатьом і серед тих, хто лайкнув фотографію виявилася ще одна українська співачка Ані Лорак.

«Нічого собі пристрасть», «З Днем народження!!!Нехай все задумане збувається!!!🌷», «З, Днем народження, Наталочко! класна , розумна, позитивна, душевна! Будь щаслива❤️❤️❤️», «Яка ніжність», - пишуть в мережі.

До цього ми повідомляли, що Ірина Білик покрасувалася на природі в яскравому жіночому платті.

Білик щосили продемонструвала своє розкішне плаття з пишною спідницею, стоячи на природі. Рожеве вбрання артистки з безліччю складок і рюшів явно вразив співачку. Вона бадьоро покрутила спідницю сукні в різні сторони. Її образ доповнив великий квітка у волоссі того ж відтінку.

Нагадаємо, Білик заступилася за "рідних" росіян перед Україною: "В чому вони винні?".

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