Українська співачка Світлана Лобода підігріла інтерес до її виходу резонансного кліпу, представленого три дні тому

Гучна композиція і відеокліп Світлани і молодого репера Фараона, продюсером якого в цей раз став Олександр Гудков і його команда, продовжує підривати соціальні мережі обговореннями.

За сюжетом ролика, дівчата по черзі заходять в круглий зал, в якому сидять огрядні чоловіки чоловіки в костюмах, стають у коло, в центрі і показують свої таланти. Ті, хто не сподобався журі, відправляються прірву. І висміюють при цьому таланти дівчат, а також їх зовнішній вигляд став причиною масового обговорення.

Зазначимо, Світлана опублікувала в Instagram новий кадр зі зйомок, заінтригувавши того заявою щодо нової історії:

«продовження випливає....😉», - написала Світлана.

Ось що відповіли шанувальники:

«А можна детальніше? 🤪», «Сподіваюся, буде making of, хочу подивитися, як створювався цей шедевр 🤯❤️», «Світлана Сергіївна, нам так хтось обіцяв альбом восени)🤫», «Світлана коли буде танці з вовками 🐺 ?», «От вмієте ви заінтригувати)😅🔥❤️», «А ось це вже интересненько😏», «Світлана нас балує ❤️», «Світлана, пісня вогонь🔥 раніше недооцінила її», «Класна 💖💖💖», «а Ви ще та інтриганка 😏».

Нагадаємо, Світлана з репером PHARAOH випустила профеменистский кліп, в якому принижують жінок. При цьому тема, зачеплена у відеоролику досить гострому ключі, торкнулася тисячі користувачів соціальних мереж.

Критиці з-за участі в незвичайній роботі піддалися також співачка Лоліта, телеведуча Ксенія Собчак і Катерина Варнава. Причому нещодавно Світлана на тисячі гнівних коментарів відреагувала досить мудро - просто вирішила розіграти гроші як приз за самий їдкий відгук, написавши про це в Instagram.

«Ви вже перейнялися BOOM BOOM атмосферою? Тоді саме час почати серію challenges. Готові?😬 Чекаю самі кровожерливі, їдкі та токсичні коментарі під кліпом на нашому YouTube-каналі! Переможцю - 20 тис на карту. Поїхали😂🤘», - написала артистка.

Ось що відповіли шанувальники:

«Думали що куля дуля це дно, але тут бум бум - знизу постукали!», «Під попереднім почитайте, там їх достатньо))», «Спроба звернутися до гоголівської фантастики та абсурду? На жаль, не вдалося», «І що це взагалі за пісня де не зрозуміло зараз куплет або приспів🤔», «Не особливо вкурила цієї збірки термінів, хер що зрозуміло ....», «Малятко LO - жере хейтеров 🔥», «Бувало і краще», «Якщо чесно жах!Не очікувала!Слухати огидно)».

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