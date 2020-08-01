Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ідеальною фігурою

32-річна теледіва в черговий раз довела, що вміє дивувати, передає Politeka.net.

Красуня радує численних шанувальників не тільки своїм почуттям гумору, а й демонстрацією розкішної фігури, виставляючи на сторінці в Instagram напоказ дуже гарячі знімки.

Так, суботнім ранком зірка порадувала фанатів черговим пікантним фото. На ньому вона позує в купальнику, сидячи на краю ванни. Зірка демонструє ідеальну фігуру і довгі ноги.

Зазначимо, що це – не просто фото. Публікуючи чорно-білий знімок на своїй сторінці, Леся підтримала челлендж #WomenSupportingWomen.

«Скажу чесно, не дуже вникала в цей челендж😁 я на зйомках цілодобово)) Але я за будь-який кіпіш, мета якого МИР, ДОБРО, ЛЮБОВ особливо мужність і краса жінки❤️ Всім шлю паростки любові😗 Отримала від @mashaefrosinina. Передаю @elisvitolina 😉», – підписала знімок Нікітюк.

Фанати не забарилися з реакцією на такий красивий і зухвалий образ.

«Лара Крофт ❤️🔥», «Яка ж ви красуня😍», «Леся, коли ти вразиш мільйонера наповал?», «найпрекрасніша жінка у світі», «Леся, ти гаряча, як гори Кавказ», – пишуть у коментарях.

Повертаючись до теми челенджу «Жінки врятують світ», зазначимо, що його умова – розмістити у соцмережі своє чорно-білі фото і позначити тих, ким захоплюєтеся і чиї моральні орієнтири поділяєте.

«Нехай світ знає, що ми також проти конфліктів, дискримінації, насильства і воєн», – написала у себе в Instagram телеведуча Маша Єфросиніна, яка і передала естафету Лісі. Та ж у свою чергу, тегнула відому тенісистку Еліну Світоліну.

Нагадаємо, Нікітюк у вбранні нічної жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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