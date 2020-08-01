Солістка групи "Неангели" Вікторія Смеюха продовжує насолоджуватись відпочинком у Хорватії
Красуня поділилася черговою порцією гарячих фото на тлі Адріатичного моря, передає Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.
На знімках дівчина позує в суцільному стильному купальнику, який підкреслює ідеальні форми артистки.
Деякі знімки вийшли досить провокативні. Так, на одному з них Вікторія сидить, розставивши ноги, і посміхається в камеру, сховавши очі за сонцезахисними окулярами.
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Варто відзначити, що відпочинок пішов зірці на користь. Її шкіра покрилася красивою засмагою, а сама співачка виглядає спокійною і щасливою.
«Всім доброго ранку💖💖💖! Сьогодні порадую вас своїм найулюбленішим купальником 👙 👙 і видами за моєю спиною! Мур-Мур🐾🐾🐾, як ви думаєте, мені йде гламур?🤩🕶», – підписала публікацію Смеюха.
У коментарях користувачі не шкодували компліментів для улюбленої артистки, оцінивши не тільки чудовий купальник, але й фігуру красуні.
«Шикарно 🤩🤩🤩», «Жінка – мрія», «Шикарна дівчина 😍,в шикарному вбранні👍,в шикарному місці відпочинку🏖....Все ідеально 💚», «Фігура бомба😍😍😍😍😍», «Та вона ідеальна....», «Морська Німфа ✨🌊», «Кружиш голову до упаду», «😍😍, купальник бомба, фотки🔥🔥🔥🔥🔥», «Шик, блиск, красотааа!!!😃🌟💫💫💫😍😍😍💥💥💥», – пишуть шанувальники.
Як відомо, Вікторія відпочиває на острові Святого Андрія, розташованого в хорватській частині Адріатичного моря недалеко від Ровіня. Вона активно ділиться зі своїми читачами своїми знімками, демонструючи розкішні форми і приголомшливі пейзажі острова.
Раніше ми розповідали, що дівчина поділилася відео, в якому продемонструвала, як сильно любить море.
Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.
Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.
Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі.