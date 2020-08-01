Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха продолжает наслаждаться отдыхом в Хорватии

Красотка поделилась очередной порцией горячих фото на фоне Адриатического моря, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

На снимках девушка позирует в сдельном стильном купальнике, который подчеркивает идеальные формы артистки.

Некоторые снимки получились довольно провокативные. Так, на одном из них Виктория сидит, расставив ноги, и улыбается в камеру, спрятав глаза за солнцезащитными очками.

Стоит отметить, что отдых пошел звезде на пользу. Ее кожа покрылась красивым загаром, а сама певица выглядит расслабленной и счастливой.

«Всем доброго утра💖💖💖! Сегодня порадую вас своим самым любимым купальником 👙 👙 и видами за моей спинкой! Мур-Мур🐾🐾🐾, как вы думаете, мне идёт гламур?🤩🕶», – подписала публикацию Смеюха.

В комментариях пользователи не пожалели комплиментов любимой артистке, оценив не только отличный купальник, но и фигуру красавицы.

«Шикарно 🤩🤩🤩», «Женщина – мечта», «Шикарная девушка 😍,в шикарном прикиде👍,в шикарном месте отдыха🏖....Всё идеально 💚», «Фигура бомба😍😍😍😍😍», «Да она идеальна....», «Морская Нимфа ✨🌊», «Кружишь голову до упаду», «😍😍, купальник бомба, фотки🔥🔥🔥🔥🔥», «Шик, блеск, красотааа!!!😃🌟💫💫💫😍😍😍💥💥💥», – пишут поклонники.

Как известно, Виктория отдыхает на острове Святого Андрия, расположенного в хорватской части Адриатического моря недалеко от Ровиня. Она активно делится с подписчиками своими снимками, демонстрируя роскошные формы и потрясающие пейзажи острова.

Ранее мы рассказывали, что девушка поделилась видео, в котором продемонстрировала, как сильно любит море.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы.

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха показала фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, солистка группы НеАнгелы Виктория появилась в очень откровенном образе.