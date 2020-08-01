29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний спосіб

Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кортес відома своєю любов'ю до ню фотосесій. Всесвітньо відома модель регулярно радує своїх шанувальників все більш пікантними кадрами в соцмережах.

На цей раз Сьюзі вирішила в черговий раз показати частину тіла, яка стала її візитною карткою в світі моди.

Одягнувшись лише в тонкі мотузочки, вона спокусливо вигнулася, та у всій красі показала, ніж її нагородила природа.

Шанувальники Сьюзі, як завжди, залишилися задоволені красою моделі, а вражаючі обсяги вони оцінили величезною кількістю лайків.