29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала пікантний спосіб
Як передає Politeka.net, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Кортес відома своєю любов'ю до ню фотосесій. Всесвітньо відома модель регулярно радує своїх шанувальників все більш пікантними кадрами в соцмережах.
Кароль без ліфчика показала себе в чуттєвому образі мавки: "Незаконно красива!"
Басков похвалився поповненням і показав свою крихітку: «Тепер удвічі щасливіший»
Схудла Волочкова в безглуздому вбранні налякала розчервонілим тілом: «Мені взагалі подобається...»
Розпалена Каменських показала, що ховає під тонким купальником: "Пристрасть зашкалює"
На цей раз Сьюзі вирішила в черговий раз показати частину тіла, яка стала її візитною карткою в світі моди.
Одягнувшись лише в тонкі мотузочки, вона спокусливо вигнулася, та у всій красі показала, ніж її нагородила природа.
Шанувальники Сьюзі, як завжди, залишилися задоволені красою моделі, а вражаючі обсяги вони оцінили величезною кількістю лайків.
Зазначимо, що титул «Міс бум-бум» їй дістався вже вдруге: раніше її сідниці визнавалися кращими у 2015 році.
Відомо, що за умовами конкурсу, жінкам не можна користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць. Так що Кортез зобов'язана своїми шикарними формами лише матінці природі.
Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру
Як раніше повідомляла Politeka, Джіджі Хадід прокоментувала свою надмірну худорлявість і зізналася, що у неї хвороба Хашимото
Також Politeka інформувала, що відома модель Victoria Secret розповіла про своїх комплексах