37-річна українська співачка Світлана Лобода потрапила під серйозну критику в мережі після виходу її нового кліпу

Вчора, 30 липня Світлана Лобода разом з репером PHARAOH презентувала кліп, в якому підняли тему об'єктивації жінок. У ролику взяли участь також відомі блогери, колеги і друзі артистів. Серед них засвітилася співачка Лоліта, телеведуча Ксенія Собчак і Катерина Варнава (щоб переглянути повну версію ролика, доскролльте сторінку до кінця).

Продюсером ролика в цей раз став Олександр Гудков і його команда. Згідно з сюжетом кліпу, спочатку дівчата по черзі заходять в круглий зал, в якому сидять огрядні чоловіки чоловіки в костюмах, стають у коло, в центрі і показують свої таланти. Причому всі вони незвичайні. Ті, хто не сподобався журі, відправляються прірву.

Коментуючи роботу, репер зазначив, що він як раз озвучував думки чоловіків, що сидять в залі:

«#BOOMBOOM — це наш виклик суспільству з його псевдоморалью і наше з Гудковим колективне божевілля всередині вашого несвідомого!», — написав чоловік в Instagram.

А ось що відповіла Світлана:

«Кожен раз, починаючи роботу над новим треком, я знаю якого ефекту хочу досягти! бути різною - мій пріоритет. бути непередбачуваною і несподіваною.як казала моя улюблена «аліса в країні чудес»:

Серйозне ставлення до чого б то не було в цьому світі є фатальною помилкою.

А життя — це серйозно?

так, життя — це серйозно! Але не дуже…

😂😂😂 #BOOMBOOM», - написала Світлана.

Проте, користувачі мережі не оцінили кліп і висловилися досить різко. В Ютубі за добу кліп зібрав 51 тисячу лайків і в два рази більше дизлаков – 101 тисячу.

«У мене питання: скільки секунд фараон писав свій куплет?», «Фараон в цьому кліпі на жаль ганьба...», «Гліб, якщо тебе тримають в заручниках одягни щось жовте!», «Такого де**ма давно не чув», «Ну і пісня... На пісню навіть не схоже... Жах...», «А давайте поставимо діз, і наберемо черговий рекорд, що б Мошгейшреку було прикро»,

«я вкотре дивуюся від наших зірок, що вони не зроблять заради грошей і хайпи!!! «, «Це самий несподіваний коллаб я в шоці», «Таке відчуття, що мені насрали в очі і у вуха», «Цей кліп, як і весь 2020 рік - хочеться, щоб швидше закінчився, і забути як страшний сон 🙈», «Діма Монатік, молю! Напиши Лободі нормальну пісню!».

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