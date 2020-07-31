37-летняя украинская певица Светлана Лобода попала под серьезную критику в сети после выхода ее нового клипа

Вчера, 30 июля Светлана Лобода вместе с рэпером PHARAOH презентовала клип, в котором подняли тему объективации женщин. В ролике приняли участие также известные блогеры, коллеги и друзья артистов. Среди них засветилась певица Лолита, телеведущая Ксения Собчак и Екатерина Варнава (чтобы посмотреть полную версию ролика, доскролльте страницу до конца).

Продюсером ролика в этот раз стал Александр Гудков и его команда. Согласно сюжету клипа, изначально девушки поочередно заходят в круглый зал, в котором сидят тучные мужчины мужчины в костюмах, становятся в круг в центре и показывают свои таланты. Причем все они необычные. Те, кто не понравился жюри, отправляются пропасть.

Комментируя работу, рэпер отметил, что он как раз озвучивал мысли мужчин, сидящих в зале:

«#BOOMBOOM — это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!», — написал мужчина в Инстаграм.

А вот что ответила Светлана:

«Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной.как говорила моя любимая «алиса в стране чудес»:

— Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.

— А жизнь — это серьёзно?

— О да, жизнь — это серьёзно! Но не очень…

😂😂😂 #BOOMBOOM», - написала Светлана.

Однако, пользователи сети не оценили клип и выразились достаточно резко. В Ютубе за сутки клип собрал 51 тысячу лайков и в два раза больше дизлаков – 101 тысячу.

«У меня вопрос: сколько секунд фараон писал свой куплет?», «Фараон в этом клипе к сожалению позор...», «Глеб, если тебя держат в заложниках одень что то жёлтое!», «Такого де**ма давно не слышал», «Ну и песня... На песню даже не похоже... Ужас...», «А давайте поставим диз, и наберём очередной рекорд, что бы Мошгейшреку было обидно»,

«я в который раз поражаюсь от наших звёзд, что они не сделают ради денег и хайпа!!! «, «Это самый неожиданный коллаб я в шоке», «Такое ощущение, что мне насрали в глаза и в уши», «Этот клип, как и весь 2020 год - хочется, чтобы скорее закончился, и забыть как страшный сон 🙈», «Дима Монатик, молю! Напиши Лободе нормальную песню!».

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