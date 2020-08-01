Погода в Україні 1 серпня задасть «жару» декільком регіонам, грозові дощі наваляться з новою силою

Так, на заході опади оминуть лише Закарпатську і Чернівецьку області. На решті честі регіону будуть сильні дощі з грозами. Повітря прогріється до 21-25 тепла, однак уночі охолоне до 11-14 за Цельсієм, передає Politeka.

Дощі накриють також і північні області. Стовпчик термометра в денний час прогріється до 21-23 градуси за Цельсієм. Уночі буде свіже – від 11 до 15 градусів зі знаком «плюс».

У центрі України очікуються дощі з грозами атакують лише Вінницьку область, інших чекає сонце і комфортні 21-25 за Цельсієм. Вночі на вулиці прогнозують від 12 до 15 градусів.

На півдні буде ще тепліше: від 26 до 29 градусів і безхмарне сонце. У темний час доби показник опуститься до 16-19 тепла.

Також без дощів сьогодні залишаться й українці на сході. Погода вирішить побалувати їх денними 24-26 градусами тепла, які вночі перетворяться в 12-18 за Цельсієм.

У Києві та області, стверджують в Укргідрометцентрі, сьогодні будуть дощі з грозами та денні 22-24 градуси. Вночі стовпчик термометра опуститься до 11-15 за Цельсієм.

У зв'язку з тим, що в центральних, східних, а також Сумській, Одеській, Миколаївській областях та на території анексованого Криму аж до третього серпня буде підвищений рівень пожежної небезпеки, жителів цих регіонів закликають бути обережними.

Нагадаємо, що синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

Як повідомляла Politeka, в небі над Україною помітили аномальне природне явище.

Також Politeka писала, що жителі Харківщини побачили в небі незвичайну блискавку.