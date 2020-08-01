Погода в Украине 1 августа задаст «жару» нескольким регионам, грозовые дожди навалятся с новой силой

Так, на западе осадки обойдут стороной лишь Закарпатскую и Черновицкую области. На остальной чести региона будут сильные дожди с грозами. Воздух прогреется до 21-25 тепла, однако ночью остынет до 11-14 по Цельсию, передает Politeka.

Дожди также накроют и северные области. Столбик термометра в дневное время суток прогреется до 21-23 градуса по Цельсию. Ночью будет свежее – от 11 до 15 градусов со знаком «плюс».

В центре Украины дожди с грозами атакуют лишь Винницкую область, остальных ждет солнце и комфортные 21-25 по Цельсию. Ночью на улице прогнозируют от 12 до 15 градусов.

На юге страны будет еще теплее: от 26 до 29 градусов и безоблачное солнце. В темное время суток показатель опустится до 16-19 тепла.

Также без дождей сегодня останутся и украинцы на востоке. Погода решит побаловать их дневными 24-26 градусами тепла, которые ночью превратятся в 12-18 по Цельсию.

В Киеве и области, утверждают в Укргидрометцентре, сегодня будут дожди с грозами и дневные 22-24 градуса. Ночью столбик термометра опустится до 11-15 по Цельсию.

В связи с тем, что в центральных, восточных, а также Сумской, Одесской, Николаевской областях и на территории аннексированного Крыма вплоть до третьего августа будет повышенный уровень пожарной опасности, жителей этих регионов призывают быть осторожными.

Напомним, что синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

Как сообщала Politeka, в небе над Украиной заметили аномальное природное явление.

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