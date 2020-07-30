Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила шанувальників новим дивним вбранням і не менш «оригінальним» зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я так люблю Квіти!🌺 Вони у мене навіть у вигляді сумочок від… . Мені взагалі подобається все незвичайне і красиве», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує в дивній мінісукні, яка до верху зроблено у вигляді «леопарда», а до низу змінюється на оригінальне забарвлення. Доповнювало це все кожушок і червона сумка у вигляді квітки.

Попри оригінальний наряд і визнання балерини, її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки знаменитість закрила можливість коментувати свої фотографії.

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Цього разу, кілька годин тому, балерина показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram несподіваний кадр, який був зроблений багато років тому, ще до того як зірка покинула Великий театр з ганьбою і розповніла до невпізнання.

Анастасія позувала в концертному балетному вбранні і потрясла ідеально-стрункою і доглянутою фігурою. Раніше балерина була дуже стрункою, з худими плечима і талією, за які тепер Волочкову часто стидять. Світлі локони і акуратні риси обличчя артистки, як часто жартує користувачі Instagram, "безповоротно зникли".

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