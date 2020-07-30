Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила поклонников новым странным нарядом и не менее «оригинальным» признанием

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я так люблю Цветы!🌺 Они у меня даже в виде сумочек от… . Мне вообще нравится все необычное и красивое», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует в странном мини-платье, которое к верху сделано в виде «леопарда», а к низу сменяется на оригинальную расцветку. Дополняло это все полушубок и красная сумка в виде цветка.

Несмотря на оригинальный наряд и признание балерины, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку знаменитость закрыла возможность комментировать свои фотографии.

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В этот раз, несколько часов назад, балерина показала на своей странице в социальной сети Инстаграм неожиданный кадр, который был сделан много лет назад, еще до того как звезда покинула Большой театр с позором и располнела до неузнаваемости.

Анастасия позировала в концертном балетном наряде и потрясла идеально-стройной и ухоженной фигурой. Ранее балерина была очень стройной, с худыми плечами и талией, за которые теперь Волочкову часто стыдят. Светлые локоны и аккуратные черты лица артистки, как часто отшучиваются пользователи Инстаграм, "безвозвратно исчезли".

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