Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова озадачила поклонников новым странным нарядом и не менее «оригинальным» признанием
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я так люблю Цветы!🌺 Они у меня даже в виде сумочек от… . Мне вообще нравится все необычное и красивое», — говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует в странном мини-платье, которое к верху сделано в виде «леопарда», а к низу сменяется на оригинальную расцветку. Дополняло это все полушубок и красная сумка в виде цветка.
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Несмотря на оригинальный наряд и признание балерины, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку знаменитость закрыла возможность комментировать свои фотографии.
Как мы рассказывали ранее, балерина Анастасия Волочкова показала, как выглядела в молодости и поразила всех
В этот раз, несколько часов назад, балерина показала на своей странице в социальной сети Инстаграм неожиданный кадр, который был сделан много лет назад, еще до того как звезда покинула Большой театр с позором и располнела до неузнаваемости.
Анастасия позировала в концертном балетном наряде и потрясла идеально-стройной и ухоженной фигурой. Ранее балерина была очень стройной, с худыми плечами и талией, за которые теперь Волочкову часто стыдят. Светлые локоны и аккуратные черты лица артистки, как часто отшучиваются пользователи Инстаграм, "безвозвратно исчезли".
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
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