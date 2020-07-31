У мережі з'явилися фото колишніх Насті Каменських



Зараз Каменських і Потапа по праву вважають однією з найкрасивіших пар українського шоу-бізу, однак доля пов'язала цих артистів не відразу, пише Рoliteka.net.

Кожен з них намагався будувати відносини з іншими людьми.



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Ще студенткою, Каменських закрутила роман з однокурсником в Українсько-американському гуманітарному інституті "Вісконсінський міжнародний університет" (США) Володимиром Дятловим.

Після переведення Володимира в інший університет, але уже Миколаєва, пара ще намагалася будувати відносини, але в 2009 вони все ж розлучилися. Зараз вони перебувають в дружніх стосунках і є одне одному кумами.





Також у ЗМІ говорили про можливий роман співачки з телеведучим Геннадієм Вітером. Їх неодноразово бачили разом, і, як стверджували в пресі, Вітер називав співачку "моєю хорошою" і "Настінним". Більше того, ходили чутки про їх заручини.

Ще одним залицяльником Каменських ЗМІ називали футболіста Дениса Бойка, але їх можливий зв'язок так і не вдалося підтвердити.

Нагадаємо, Олексій Потапенко і Настя Каменських познайомилися 13 років тому, коли молодий продюсер шукав вокалістку для своєї нової пісні. Спочатку подейкували, що пара не ладить один з одним, проте пізніше між ними спалахнули сильні почуття, і 23 травня минулого року вони зіграли весілля.

Нагадаємо, Каменських в білосніжному вбранні здивувала новим обличчям.

Як повідомляла Politeka, Каменських забула про сором і оголила своє головне багатство.

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