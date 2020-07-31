В сети появились фото бывших парней Насти Каменских



Сейчас Каменских и Потапа по праву считают одной из самых красивых пар украинского шоубиза, однако судьба связала этих артистов не сразу, пишет Рoliteka.net.

Каждый из них пытался строить отношения с другими людьми.



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Будущи еще студенткой, Каменских закрутила роман с однокурсником в Украинско-американском гуманитарном институте "Висконсинский международный университет" (США) Владимиром Дятловым.

После перевода Владимира в вуз Николаева, пара еще пыталась строить отношения, но в 2009 они все же расстались. Сейчас они пребывают в дружеских отношениях и являются друг другу кумовьями.





Также в СМИ говорили о возможном романе певицы с телеведущим Геннадием Витером. Их неоднократно видели вместе, и, как утверждали в прессе Витер называл певицу "моей хорошей" и "Настёной". Более того, ходили слухи и об их помолвке.

Еще одним ухажером Каменских СМИ называли футболиста Дениса Бойко, но их возможную связь так и не удалось подтвердить.

Напомним, Алексей Потапенко и Настя Каменских познакомились 13 лет назад, когда молодой продюсер искал вокалистку для своей новой песни. Сначала поговаривали, что пара не ладит друг с другом, однако позже между ними вспыхнули сильные чувства, и 23 мая прошлого года они сыграли свадьбу.

Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.

Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.

Также Politeka писала, что томная Каменских в прозрачных кружевах показала, чем соблазнила Потапа