37-річна українська співачка Світлана Лобода розбурхала видом на нових превью-кадрах до майбутнього кліпу

Тільки вчора Світлана заявила, що її майбутній відеоролик вийде в кінці місяця і шанувальникам слід приготуватися, адже це буде дещо незвичайне. В цей раз жаркі кадри, на яких Світлана в образі фатальної красуні сяяла в новому іміджі, чимало схвилювали мережу.

Так, артистка поділилася коротким роликом і засвітила перший образ, який приміряла для кліпу. Позуючи в короткому червоному вбранні, Світлана показала, як панує серед чоловіків у костюмах, що сидять за столом.

«якщо ви думали, що на вулиці спекотно, ви помилялися😉 жарко буде сьогодні опівночі! 🔥ПРЕМ'ЄРА !!!! 🔥 #BOOMBOOM», - написала Світлана.

Ось що відповіли фанати:

Нехай цей день тягнеться швидше, а Ви будете годувати нас новими уривками🤪💥💥», «Як дожити ?????🔥🔥🔥», «Бомба», «Пітніють долоні від очікування 😍😍😍🤤», «Це бомба😍», «Does anyone want to meet me?», «Буду чекати 🔥🔥🔥», «Дуже цікаво, інтригуюча🔥🔥🔥».

Зазначимо, ми також писали, що режисером відео виступив комік Олександр Гудков.

Раніше також зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в одночасно ніжному і відвертому вбранні.

Співачка приміряла крихітне шкіряне чорне плаття без бретелей, яке вигідно підкреслило її тонку талію і витончений бюст. Шикарний цибулю доповнили босоніжки на шпильках, стильна сумочка і недбало накинутий на плечі піджак - все в чорному кольорі. Також не обійшлося без ідеальної укладки (волосся зачесане назад з мокрим ефектом) і яскравого макіяжу з акцентом на очі.

Лобода блиснула "нескінченними" ногами, закинувши одну на іншу, сидячи в автомобілі. Крім того, зірка підкорила публіку грайливим поглядом.

"У кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття і велика харизма - і ніч буде незвичайною 😘 Магія погляду і нічого більше 🖤 МалышкаLO", - підписала це соковите фото Світлана.

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