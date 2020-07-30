37-летняя украинская певица Светлана Лобода взбудоражила видом на новых превью-кадрах к будущему клипу
Только вчера Светлана заявила, что ее будущий видеоролик выйдет в конце месяца и поклонникам следует приготовиться, ведь это будет кое-что необычное. В этот раз жаркие кадры, на которых Светлана в образе роковой красотки блистала в новом имидже, немало взволновали сеть.
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Так, артистка поделилась коротким роликом и засветила первый образ, который примерила для клипа. Позируя в коротком алом наряде, Светлана показала, как властвует среди мужчин в костюмах, сидящих за столом.
«если вы думали, что на улице жарко, вы ошибались😉 жарко будет сегодня в полночь! 🔥ПРЕМЬЕРА !!!! 🔥 #BOOMBOOM», - написала Светлана.
Вот что ответили фанаты:
Пусть этот день тянется быстрее, а Вы будете кормить нас новыми отрывками🤪💥💥», «Как дожить ?????🔥🔥🔥», «Бомба», «Потеют ладошки от ожидания 😍😍😍🤤», «Это бомба😍», «Does anyone want to meet me?», «Буду ждать 🔥🔥🔥», «Очень интересно, интригующая🔥🔥🔥».
Отметим, мы также писали, что режиссером видео выступил комик Александр Гудков.
Ранее также звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одновременно нежном и дерзком наряде.
Певица примерила крохотное кожаное черное платье без бретелек, которое выгодно подчеркнуло ее тонкую талию и изящный бюст. Шикарный лук дополнили босоножки на шпильках, стильная сумочка и небрежно накинутый на плечи пиджак - все в черном цвете. Также не обошлось без идеальной укладки (волосы зачесаны назад с мокрым эффектом) и яркого макияжа с акцентом на глаза.
Лобода блеснула "бесконечными" ногами, закинув одну на другую, сидя в автомобиле. Кроме того, звезда покорила публику игривым взглядом.
"У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и большая харизма - и ночь будет необыкновенной 😘 Магия взгляда и ничего больше 🖤 МалышкаLO", - подписала это сочное фото Светлана.
Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть
Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа
Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев