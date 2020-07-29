Известная украинская ведущая Алла Мазур рассказала о своей любимице

Ведущая, которая не так давно объявила о своей победе над раком, поделилась рассказом из своей жизни у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Мазур рассказала о том, как в ее семье появилась кошка. По ее словам, они с сыном приютили уличную кошку, которая «нашла» их благодаря телепрограмме. С тех пор Ася живет у них дома.

«Она до сих пор нервничает, когда едем куда-то из дома. Наверное, все боится, что сказка ее оборвется ...Но в этот раз уличная киса Ася, которая однажды - через Завтрак с 1 + 1 - нашла нас с Темкой, снова героически вышла на улицу. Чтобы напомнить всем. Что больше всего на свете нашим домашним животным нужна - наша любовь! Не только кормить, лечить и выгуливать», - подчеркнула Мазур.

Ведущая поделилась снимком, на котором она позирует на улице с кошкой на руках. На нем Алла выглядит счастливой и полной сил.

Она добавила, что владельцы должны быть готовы принимать своих животных как детей – без каких либо условий, даже когда они безобразничают.

«Принять их, как первого, или второго, или третьего своего ребенка. И любить без условий: даже когда делают вред. Это непросто, признаюсь) Но в этом, наверное, и есть наша ответственность», - подытожила ведущая.

Украинцы бурно отреагировали на ее трогательную историю.

«Вы очень нежная и красивая! Пусть Ангел-хранитель вас оберегает», «Здоровья Вам, и всего самого наилучшего», «Красивая женщина!!! Здоровья Вам Крепкого Алла!», «Супер летнее фото, прекрасная женщина, милота на руках, пусть всегда так будет», - пишут люди.

Напомним, изменившаяся Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость.

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность, фото: "Старалась убеждать, но...".

Также Politeka писала, что победившая рак Алла Мазур поразила экстремальным отпуском с сыном.