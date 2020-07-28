Знаменитая украинская телеведущая Алла Мазур поделилась, как проводит отпуск вместе с сыном

Она опубликовала кадры и подробности личной жизни на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Как пишет Алла Мазур, она использовала отпуск, чтобы провести время с сыном и познакомиться с его экстремальным хобби. На фото она позирует рядом с Артемом, который держит в руках руль самоката. На юноше надет шлем и защитная экипировка. Сама Алла Мазур нарядилась в джинсы и белую футболку, а довершили образ большие солнцезащитные очки.

"Изучаю новые термины - и новое увлечение сына. Точнее, увлечения уже не новое) Но только отпуск дал возможность поездить с ним в специальный скейтпарк. И увидеть вблизи - какой крутой штукой может быть трюковой самокат", - сообщила ведущая в описании. - "И надо видеть: как счастлив Артем, что мама заинтересовалась его любимым занятием! Хотя на фото пытается сохранить максимально независимый вид".

Кроме того, она опубликовала видео, на котором Артем выполнил один из трюков в скейтпарке. Пользователи социальной сети оценили достижения мальчика и поддержку его мамы в комментариях:

"Именно вот такие моменты и являются самыми ценными и лучшими в нашей жизни. Разделять увлечения своего ребенка, понимать и быть ее другом очень классно !!! Вы такие молодцы !!!)))"; "У тебя крепкие нервы 😍 Тёма молодец"; "Какие вы классные"; "Аллочка, ты - супер"; "Бесценные эмоции и моменты".

Ранее Алла Мазур рассказала об успешной борьбе с раком и возвращении на телеканал "1+1". По словам журналистки, она сейчас восстанавливается и готовится к полноценной работе.

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