Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ідеальною фігурою в тісному купальнику на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Відзначайте свого чоловіка в коментах, який робить також. Богдан Богданович, ми тебе обожнюємо», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Нікітюк в тісномукупальнику застигла в пікантній позі заради гарячого кадру. Однак через чоловіка, який на задньому фоні випиває, він вийшов досить комічним. На це звернули увагу її шанувальники.

«Леся папіка знайшла», «ось це кадр», «правда життя», «прикрасив чоловіка на задньому фоні», «ідеально все», «мама дорога…ось це номер», «до сліз», « Бідоська Бодька(Так підшкварився», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться в готелі в стильному екстраміні.

Останні кілька тижнів Леся показує в розділі Сторі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проходять зйомки другого сезону її власного проєкту "Ле-маршрутка". Під час подорожей Никитюк із задоволенням показує визначні пам'ятки різних куточків України, розповідає про найцікавіше, а також дивує курйозами.

При цьому Леся також любить демонструвати в Сторі, що любить їсти (зірка не дотримується особливих дієт попри її струнку фігуру), і як відпочиває в готелі. Цього разу Леся в модному ніжно-рожевому костюмі захопила домашнім виглядом і стрункими ніжками в ліжку.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічнох жриці й похмурої ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Никитюк скопіювала образ Ані Лорак і перевершила співачку.

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