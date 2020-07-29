Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк блиснула ідеальною фігурою в тісному купальнику на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Відзначайте свого чоловіка в коментах, який робить також. Богдан Богданович, ми тебе обожнюємо», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Нікітюк в тісномукупальнику застигла в пікантній позі заради гарячого кадру. Однак через чоловіка, який на задньому фоні випиває, він вийшов досить комічним. На це звернули увагу її шанувальники.

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«Леся папіка знайшла», «ось це кадр», «правда життя», «прикрасив чоловіка на задньому фоні», «ідеально все», «мама дорога…ось це номер», «до сліз», « Бідоська Бодька(Так підшкварився», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як веселиться в готелі в стильному екстраміні.

Останні кілька тижнів Леся показує в розділі Сторі на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, як проходять зйомки другого сезону її власного проєкту "Ле-маршрутка". Під час подорожей Никитюк із задоволенням показує визначні пам'ятки різних куточків України, розповідає про найцікавіше, а також дивує курйозами. 

При цьому Леся також любить демонструвати в Сторі, що любить їсти (зірка не дотримується особливих дієт попри її струнку фігуру), і як відпочиває в готелі. Цього разу Леся в модному ніжно-рожевому костюмі захопила домашнім виглядом і стрункими ніжками в ліжку.

Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічнох жриці й похмурої ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".

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