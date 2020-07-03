Российский певец и композитор Владимир Кузьмин удивил неожиданным фото
Как передает Politeka.net, экс-любовник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой показал архивное фото на своей страничке в соцсети.
На кадре совсем юный Владимир Кузьмин предстал с банкой рассола, в которой видны помидоры. Известно, что именно в этот период музыканту приписывали роман с примадонной.
Кузьмин предоставил подписчикам уникальную возможность – самостоятельно придумать подпись для архивной фотографии. И фолловеры артиста не стали себя сдерживать.
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Певцу припомнили и роман с примадонной. "А Алла Пугачева спит в соседней комнате?", – написали поклонники Кузьмина.
«Моя любооооовь», «А хлебну ка я ...колдовства», «"Неужели?? Нееет, это был не я.. "😂Ну как- то так наверно.. Всякое бывает..😉», «Неужели мне придётся всё это выпить??? Не, ну позвольте, мне казалось что я вчера держал всё под контролем», «Утро Начинается Не С Кофе!!! Отличный Огуречно-Томатный Коктейль!!!», «Звезды тоже любят с похмелья рассольчик», «Не отдам», - пишут в комментариях.
Напомним, что экс-любовник Пугачевой Кузьмин закрутил роман с красоткой моложе на 37 лет, но бросил ее ради...
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