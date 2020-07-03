Российский певец и композитор Владимир Кузьмин удивил неожиданным фото

Как передает Politeka.net, экс-любовник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой показал архивное фото на своей страничке в соцсети.

На кадре совсем юный Владимир Кузьмин предстал с банкой рассола, в которой видны помидоры. Известно, что именно в этот период музыканту приписывали роман с примадонной.

Кузьмин предоставил подписчикам уникальную возможность – самостоятельно придумать подпись для архивной фотографии. И фолловеры артиста не стали себя сдерживать.

Певцу припомнили и роман с примадонной. "А Алла Пугачева спит в соседней комнате?", – написали поклонники Кузьмина.

«Моя любооооовь», «А хлебну ка я ...колдовства», «"Неужели?? Нееет, это был не я.. "😂Ну как- то так наверно.. Всякое бывает..😉», «Неужели мне придётся всё это выпить??? Не, ну позвольте, мне казалось что я вчера держал всё под контролем», «Утро Начинается Не С Кофе!!! Отличный Огуречно-Томатный Коктейль!!!», «Звезды тоже любят с похмелья рассольчик», «Не отдам», - пишут в комментариях.

Напомним, что экс-любовник Пугачевой Кузьмин закрутил роман с красоткой моложе на 37 лет, но бросил ее ради...

Как сообщала Politeka, бывший любовник Пугачевой Кузьмин вернулся с загула: молодая жена ошарашила признанием.

Также Politeka писала, что "больной раком" Кузьмин сделал срочное заявление: поклонники забили тревогу.