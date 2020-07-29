Останній місяць літа стане справжнім випробуванням для українців

Про це пише Главред.

За прогнозами фахівців, магнітні бурі у серпні будуть не занадто сильними, але зате вельми численними.

Експерти попереджають українців, що останній місяць літа відразу почнеться з потужного метеоудара - перша серйозна магнітна буря пройде 1 серпня.

Причому, як розповідають фахівці, вона затягнеться на три дні: відлуння цієї бурі гіпертоніки, метеочутливі люди і ті, у кого є проблеми з серцем, будуть відчувати аж до 3 серпня. У ці дні люди будуть скаржитися на перепади настрою і сильну втомлюваність.

Наступна магнітна буря, яка буде середньою по своїй інтенсивності, пройде вже 10 серпня. В такі дні медики рекомендують українцям відмовитися від активних фізичних навантажень, не гуляти на сонці в денний час, частіше провітрювати приміщення, пити більше води і менше їсти жирного і солодкого.

13 і 14 серпня буде слабка магнітна буря. Але українцям не варто розслаблятися, оскільки вже 21 і 22 серпня люди відчують на собі сильний удар з космосу. Так співпало, що на ці дні синоптики прогнозують аномальну спеку, через що у метеозалежних українців можуть спостерігатися проблеми зі здоров'ям. У цей період краще дотримуватися питний режим, не відмовляти своєму організму в здоровому сні і повноцінному відпочинку.

Низка метеоударів, як прогнозують вчені, закінчиться вже 29 серпня. Ця магнітна буря принесе з собою занепад сил, головний біль (аж до мігрені), загострення психічних станів і хронічних хвороб, а також проблеми зі сном.

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