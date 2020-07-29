Последний месяц лета станет настоящим испытанием для украинцев

Об этом пишет Главред.

По прогнозам специалистов, магнитные бури в августе будут не слишком сильными, но зато весьма многочисленными.

Эксперты предупреждают украинцев, что последний месяц лета сразу начнется с мощного метеоудара - первая серьезная магнитная буря пройдет 1 августа.

Причем, как рассказывают специалисты, она затянется на три дня: отголоски этой бури гипертоники, метеочувствительные люди и те, у кого есть проблемы с сердцем, будут ощущать вплоть до 3 августа. В эти дни люди будут жаловаться на перепады настроения и сильную утомляемость.

Следующая магнитная буря, которая будет средней по своей интенсивности, пройдет уже 10 августа. В такие дни медики рекомендуют украинцам отказаться от активных физических нагрузок, не гулять на солнце в дневное время, чаще проветривать помещения, пить больше воды и есть меньше жирного и сладкого.

13 и 14 августа будет слабая магнитная буря. Но украинцам не стоит расслабляться, поскольку уже 21 и 22 августа люди почувствуют на себе сильный удар из космоса. Так совпало, что на эти дни синоптики прогнозируют аномальную жару, из-за чего у метеозависимых украинцев могут наблюдаться проблемы со здоровьем. В этот период лучше соблюдать питьевой режим, не отказывать своему организму в здоровом сне и полноценном отдыхе.

Череда метеударов, как прогнозируют ученые, закончится уже 29 августа. Эта магнитная буря принесет с собой упадок сил, головные боли (вплоть до мигреней), обострение психических состояний и хронических болезней, а также проблемы со сном.

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