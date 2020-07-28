В Мін'юсті розробляють законопроект, завдяки якому жертви насильницьких злочинів зможуть отримати компенсацію

Як передає Politeka.net, про це в ефірі телеканалу «Дом» розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук. За його словами, держава буде виплачувати українцям, потерпілим від насильницьких злочинів гроші, які будуть стягувати з їх кривдників у Фонд відшкодування шкоди потерпілим. За різні злочини передбачена різна компенсація.

Наголошується, що, незважаючи на те, що компенсації будуть різні, вони будуть становити не менше тисячі гривень. Компенсацію зможуть отримати особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, родичі людей, які загинули внаслідок злочину, постраждалі в результаті статевих злочинів, а також діти, які стали жертвами насильства.

Як пояснили в Мін'юсті, жертва насильства зможе отримати компенсацію, не чекаючи рішення слідства про затримання або оголошення в розшук підозрюваного. Для отримання виплат достатньо буде мати висновок судмедекспертизи і копію інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Гроші постраждалим хочуть виплачувати через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

До речі, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що мінімальну компенсацію можуть встановити в розмірі 40% від прожиткового мінімуму. Це приблизно 847 гривень.

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