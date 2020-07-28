В Минюсте разрабатывают законопроект, благодаря которому жертвы насильственных преступлений смогут получить компенсацию

Как передает Politeka.net, об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал замминистра юстиции Александр Банчук. По его словам, государство будет выплачивать украинцам, пострадавшим от насильственных преступлений деньги, которые будут взимать с их обидчиков в Фонд возмещения вреда потерпевшим. За разные преступления будет предусмотрена разная компенсация.

Отмечается, что, несмотря на то, что компенсации будут разные, они будут составлять не менее тысячи гривен. Компенсацию смогут получить лица, которые получили тяжкие телесные повреждения, родственники людей, которые погибли в результате преступления, пострадавшие в результате половых преступлений, а также дети, ставшие жертвами насилия.

Как объяснили в Минюсте, жертва насилия сможет получить компенсацию, не дожидаясь решения следствия о задержании или оглашения в розыск подозреваемого. Для получения выплат достаточно будет иметь вывод судмедэкспертизы и копию информации из Единого реестра досудебных расследований.

Деньги пострадавшим хотят выплачивать через региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи.

Кстати, ранее министр юстиции Денис Малюська заявлял, что минимальную компенсацию могут установить в размере 40% от прожиточного минимума. Это примерно 847 гривен.

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