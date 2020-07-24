Депутати Верховної Ради запропонували різко підвищити штрафи за правопорушення в Україні

Текст законопроект №3908 опублікований на офіційному сайті парламенту, передає Politeka.net. Одним з авторів документа значиться Ірина Констанкевич, заступник голови комітету з питань інформаційної та гуманітарної політики, а також "слуга народу" Анна Скороход.

Ініціатори хочуть посилити покарання для українців за домашнє насильство, змінивши частину другу статті 173 Кпап України. Поки штраф за таке правопорушення становить від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170-340 гривень. Автори закону вважають, що потрібно посилити санкції у сто разів - до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів (34 тисячі гривень). А штраф за повторне вчинення насильства протягом року - до чотирьох тисяч мінімумів (68 тисяч гривень).

Раніше у Верховній Раді зареєстрували закон, який забороняє пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризма. Як вважають автори документа Георгій Мазураш і Олена Лис з фракції "Слуга народу" такі дії згубно впливають на стан українців, а тому їх потрібно карати. Якщо законопроект приймуть, службових чи посадових осіб за таку пропаганду доведеться платити штрафи у розмірі восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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