Відома актриса Дарина Мельникова, зірка серіалу "Татусеві дочки", показала себе в сміливому образі
На фото Дарина показує себе без білизни і одягу. Красуня прикрилася тільки ковдрою, яке закрило найпікантніші місця дівчини. Як можна помітити, Мельникова постриглася дуже коротко. Зірка позувала в профіль, демонструючи своє молоде тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Таку думку нещодавно розумну прочитала... забула!", - написала Дарина.
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Фанати, включаючи Асмус, поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Приголомшлива і ти і думка", "Це шедевр, ужажсно красиво", "Даша, ви красуня", "Як це жіночно, ніжна як пелюстка квітки", "Все гарні люди щось забувають", "Як же я заздрю твоєму чоловікові", "дівчинка, схожа на хлопчика.....а варто одягтися - і знову, розкішна дама!".
Повідомлялося, що популярна російська актриса, зірка серіалу «Татусеві дочки» Дарина Мельникова поділилася відвертим фото.
На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію фото, які не потрапили в підсумковий набір фото для чоловічого журналу «MAXIM». На фото 28-річна актриса, яка прославилася завдяки ролі пацанки Женьки в молодіжному серіалі, виступає зовсім іншому образі.
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