Известная актриса Дарья Мельникова, звезда сериала "Папины дочки", показала себя в смелом образе

На фото Дарья показывает себя без белья и одежды. Красотка прикрылась только одеялом, которое закрыло самые пикантные места девушки. Как можно заметить, Мельникова постриглась очень коротко. Звезда позировала в профиль, демонстрируя свое молодое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Такую мысль недавно умную прочитала... забыла!", - написала Дарья.

Фанаты, включая Асмус, поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающая и ты и мысль", "Это шедевр, ужажсно красиво", "Даша, вы красотка", "Как это женственно, нежная как лепесток цветка", "Все хорошее люди что-то забывают", "Как же я завидую твоему мужу", "девочка, похожая на мальчика.....а стоит одеться - и вновь, роскошная дама!".

Сообщалось, что популярная российская актриса, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова поделилась откровенным фото.

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, которые не вошли в итоговый набор фото для мужского журнала «MAXIM». На фото 28-летняя актриса, которая прославилась благодаря роли пацанки Женьки в молодежном сериале, показала себя в другом цвете, покорив сердца фанатов.

Напомним, «Папины дочки» выросли и поразили новой внешностью, одна краше другой

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