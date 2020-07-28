37-летняя украинская певица Светлана Лобода покорила стройным телом в модном бикини болотного оттенка

Не так давно знаменитость показала, как отправилась на отдых в Грецию, на остров Миконос. Даже там во время яркого отпуска певица не забывала о тренировках, занятиях по утрам и правильном питании. Мама двух деток поддерживает фигуру в отменной форме благодаря силовым упражнениям и всегда показывает в разделе Стори, как занимается в зале, собщает Politeka.

Судя по более ранним кадрам, которые Светлана опубликовала несколько дней назад, певица хорошо провела время вместе с коллегами.

Так, в этот раз певица блеснула фигурой в болотного цвета купальнике и решила потанцевать перед объективом, не показывая свое лицо.

Также стоит отметить, что певица уже не раз отмечала, что старается придерживаться принципов здорового питания, а вот диетами никогда не увлекалась.

«Моя диета – это всякое отсутствие диет. Я знаю, что необходимо есть минимум пять раз в день маленькими порциями. Тренер говорит, что я должна возить с собой судочки, чтобы получать после тренировок нужный объем белков. Но с моим графиком, честно говоря, не до судочков», - говорила Светлана.

Примечательно, что певицу часто сравнивают с похудевшей Каменских, отмечая, что Насте следует поучиться мотивации Светланы, ведь мама Тильды и Евы выглядит очень стройно и молодо.

Ранее также звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в одновременно нежном и дерзком наряде.

Певица примерила крохотное кожаное черное платье без бретелек, которое выгодно подчеркнуло ее тонкую талию и изящный бюст. Шикарный лук дополнили босоножки на шпильках, стильная сумочка и небрежно накинутый на плечи пиджак - все в черном цвете. Также не обошлось без идеальной укладки (волосы зачесаны назад с мокрым эффектом) и яркого макияжа с акцентом на глаза.

Лобода блеснула "бесконечными" ногами, закинув одну на другую, сидя в автомобиле. Кроме того, звезда покорила публику игривым взглядом.

"У каждой девушки должно быть маленькое черное платье и большая харизма - и ночь будет необыкновенной 😘 Магия взгляда и ничего больше 🖤 МалышкаLO", - подписала это сочное фото Светлана.

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