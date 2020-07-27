Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блиснула красою в новій фотосесії, в якій вирішила знятися без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Це стан моєї душі. Сьогодні не хочеться багато говорити», — коротко сказано в підпису.

Уточнимо, що на фотографії Бех-Романчук позує, скинувши білизни й прикривши розкішні форми руками. Ефектності знімку додавала червона помада красуні, сережки й практично повністю приглушене світло.

«Це неймовірно красиво», «ідеальний вигляд. Нічого зайвого», «це мило», «ти дуже ніжно виглядає на цьому знімку. Просто суперськи», «ти красуня! Будь щаслива», «найкраще, що я сьогодні бачив», — пишуть її шанувальники.

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Неймовірно красиві знімки володарка ідеальної фігури розмістила на своїй сторінці в Instagram, де зібрала багатотисячну армію фанатів.

На фото Бех-Романчук в помаранчевому бікіні пливе на SUP-борді з веслом у руці. Купальник красиво підкреслив її пружні форми й рівномірну засмагу, а вітер виляпав волосся. Дівчина спеціально вибрала такий ракурс, щоб в самому вигідному світлі показати свою пружну п'яту точку.

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